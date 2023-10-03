رابط التسجيل في تكافل وكرامة 2023.. هل تُصرف بالزيادة؟

أيام قليلة وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في صرف زيادة معاش برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بزيادة 15% والتي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لقرية سدس الأمراء في بني سويف يوم 16 سبتمبر الماضي، لذا يهتم العديد من الأشخاص بالتقديم للحصول على هذا المعاش ويبحثون عن رابط التسجيل في تكافل وكرامة 2023 لكتابة بياناتهم.

وفي السطور التالية، نعرض رابط التسجيل في تكافل وكرامة 2023

رابط التسجيل في تكافل وكرامة 2023

ويمكن التسجيل في تكافل وكرامة 2023 من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر هذا الرابط.

اختيار خدمة معاش تكافل وكرامة.

تسجيل جميع البيانات الشخصية والمتضمنة الاسم والرقم القومي والسن والعنوان ورقم الهاتف.

إدراج كل الأوراق المطلوبة بواسطة الإسكنر.

الضغط على خيار تسجيل الطلب، وانتظار النتيجة بالقبول أو الرفض.

وتعتبر زيادة برنامج الدعم تكافل وكرامة بنسبة 15% هي الزيادة الثانية لتلك الفئة في عام 2023، بعد توجيه الرئيس السيسي، حيث كانت الزيادة الأولى بنسبة 25% في شهر مارس الماضي، وبهذا زادت نسبة معاشات تكافل وكرامة 40% خلال عدة أشهر.