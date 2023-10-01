«حكاية وطن»: زيادة أعداد المستفيدين من «تكافل وكرامة» لــ5.2 مليون أسرة في 2022

أعلنت الحكومة أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بلغ 5.2 مليون أسرة خلال 2022، مقارنة بـ1.7 مليون أسرة مستفيدة من الدعم في 2014، وذلك وفقا لكتاب «حكاية وطن»، الذي أعده مجلس الوزراء، تزامنا مع انعقاد مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي انطلقت فعالياته، أمس السبت، وتستمر على مدار 3 أيام.

الفئات المستهدفة من برنامج «تكافل وكرامة»

ويستهدف برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، الذي جرى إطلاقه في مارس 2015 ليغطي جميع أنحاء الجمهورية، في الأساس فئتين، هما:

الفئة الأولى: أسر لديها أطفال بمراحل التعليم المختلفة حتى المرحلة الثانوية، أو صغار يحتاجون للرعاية والمتابعة الصحية، وهي فئة برنامج «تكافل».

الفئة الثانية: كبار السن 65 عاما فأكثر، وغير القادرين على العمل، ومن ليس لهم مصدر دخل ثابت، أوًا، وهي فئة برنامجً أصحاب الهمم ممن تمنعهم الإعاقة عن العمل والكسب، وأيضا لا يملكون دخل ثابت «كرامة».

ووفقا لمجلس الوزراء، يُمول برنامج «تكافل وكرامة» بالكامل من الموازنة العامة للدولة، وتتابعه بعض الجهات الدولية مثل البنك الدولي، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

قيمة التحويلات النقدية للأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة»

وعلى إثر ذلك، جرى تحديد قيمة التحويلات النقدية للأسرة في البداية بمبلغ 325 جنيها مصريا شهريا، مع زيادة تعتمد على عدد الأطفال ومستوى تعليمهم، ثم في المرحلة التالية، حدد مبلغ لكل طفل شهريا وفقا للمرحلة التعليمية التي يوجد بها، وتبلغ قيمة التحويلات كالآتي:

- 140 جنيها لمن هم في المرحلة الثانوية.

- 100 جنيه لمن هم في المرحلة الإعدادية.

- 80 جنيها لمن هم في المرحلة الإبتدائية.

- 60 جنيها للأطفال من سن خمس إلى سن ست سنوات.