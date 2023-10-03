زلزال بقوة 4 درجات يضرب منطقة بركانية في إيطاليا

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنّ زلزالا بقوة 4 درجات يضرب منطقة كامبي فليجري البركانية غرب نابولي بإيطاليا، وهو الأخير في حلقة من الزلزال التي سُجلت في الأيام الأخيرة.

وذكر مركز رصد الزلازل، أنّ الهزة الأرضية وقعت على عمق 3 كيلومترات بين نابولي وبتسوولي، ووقع الساعة العاشرة مساء أمس، ولم يتسبب في أي إصابات أو أضرار، لكنه أثار الهلع بين الأهالي الذين هربوا إلى الشارع.

وتشهد المنطقة المحيطة بالبركان نشاطًا زلزاليًا متزايدًا، كما يعيش نصف مليون شخص في كامبي فليجري الذي أطلق آخر مرة الحمم والرماد والصخور في 1538.

وسجلت منطقة كامبي فليجري البركانية غرب نابولي، الأربعاء الماضي، زلزالا بقوة 4.2 وهو الأقوى في المنطقة منذ 40 عامًا، وحذّر مدير معهد الزلزال ماريو دي فيتو من احتمال وقوع زلزال أكثر قوة في المستقبل.