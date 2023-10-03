زلزال قوي يضرب جنوب غرب المحيط الهادئ

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، مقاطعة آيرلندا الجديدة، شمال شرق بابوا غينيا الجديدة، جنوب غرب المحيط الهادئ، بعمق 96 كيلومترا، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقع الإلكتروني، وقوع بؤرة الزلزال على مسافة 890 كيلومترا شمال شرق بورت مورسبي عاصمة البلاد الواقعة شمال أستراليا.

كما أظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الزلزال على مسافة 132 كيلومترا شرق كوكوبو عاصمة مقاطعة شرق بريطانيا الجديدة في بابوا غينيا الجديدة.