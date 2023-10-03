تطورات الحالة الصحية لنقيب المهندسين بعد إصابته في حادث سير

قال المهندس هاني طارق النبراوي، نجل نقيب المهندسين طارق النبراوي، إن والده جرى نقله إلى القاهرة بعد تعرضه لحادث سير مساء أمس في بني سويف، خلال عودته من أداء واجب العزاء في وفاة نقيب مهندسي أسيوط.

الحالة الصحية لنقيب المهندسين

وبخصوص الحالة الصحية لنقيب المهندسين، قال هاني النبراوي في تصريح لـ«الوطن»: «نُقل والدي إلى مستشفى في القاهرة وحالته الآن مستقرة، لكنه يتطلب إجرا أكثر من جراحة في العظم لتعرضه لكسور، فضلا عن جروح الوجه وكدمات على العين».

إيداع نقيب المهندسين غرفة الرعاية

وأشار إلى أنه جرى إيداع والده غرفة الرعاية المتوسطة، لكنه أفضل من أمس، ولا يستطيع التحدث حاليا.