ندوة في نقابة المهندسين لمناقشة تكنولوجيا تخزين الطاقة الكهربائية

نظمت لجنة التدريب بنقابة المهندسين ندوة بعنوان «تكنولوجيا تخزين الطاقة الكهربائية وعلاقتها بمستقبل الطاقة المتجددة»، وذلك بحضور الدكتور مهندس محمد اليماني، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية، وحاضرت فيها المهندسة أمل عبدالرازق، المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية، وشارك في الندوة عدد من مهندسي الكهرباء والمهتمين بمجال الطاقة.

محاور ندوة تكنولوجيا تخزين الطاقة

وقالت نقابة المهندسين، في بيان لها، إن الندوة تناولت عدة محاور، من بينها الاحتياج لتخزين الطاقة الكهربية، والتعريف بتكنولوجيات تخزين الطاقة، والفرق بين هذه التكنولوجيات ومميزاتها وعيوبها، ونمو الطاقة المتجددة وعلاقتها بتكنولوجيات التخزين، ومستقبل تكنولوجيات تخزين الطاقة الكهربية.

نمو مشروعات الطاقة المتجددة

وأوضحت المحاضرة أهمية تكنولوجيات تخزين الطاقة الكهربائية مع نمو مشروعات الطاقة المتجددة محليًا ودوليًا، ودور ذلك في الحد من الانبعاثات، وفي ختام الندوة وجه رئيس الشعبة التحية لكل من نقيب المهندسين والأمين العام وهيئة المكتب لدعمهم المتواصل لندوات وأنشطة الشعبة.