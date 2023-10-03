فاعليات ومزارات مجانية ضمن احتفالات انتصارات أكتوبر.. منها حفل علي الحجار

أعلنت عدة مؤسسات رسمية عن برامج وعروض وزيارات مجانية ضمن فاعليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، التي يحل موعدها يوم الجمعة المقبل.

واحدة من تلك العروض المجانية تخص حفل للفنان علي الحجار، من تنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ويقام في 8.30 مساءً غدا، ويتاح للجمهور حضور الحفل دون تذاكر.

حفل علي الحجار مجانا

يُقام حفل الفنان علي الحجار على مسرح السامر بجوار مسرح البالون بالعجوزة، بمناسبة اليوبيل الذهبي لـ نصر أكتوبر.

احتفالات نصر أكتوبر

تفتح هيئة السكة الحديد، أبواب متحف السكة الحديد للجمهور مجانا، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، تنفيذا لتوجيهات محمد عامر – رئيس الهيئة، لكي يتعرف الزوار على مراحل تطور السكك الحديدية فى مصر من خلال نماذج لقطارات وعربات من حقب زمنية مختلفة، كما يضم المتحف مكتبة تحتوى العديد من الكتب والمجلدات التاريخية النادرة التي تتناول تاريخ السكة الحديد داخل مصر وخارجها.

كما تقرر فتح المتاحف العسكرية مجاناً لاستقبال الجماهير، خلال الأيام المقبلة، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر.

ومن ضمن المتاحف العسكرية التي يمكن زيارتها ما يلي:

- منطقة العرض المكشوف للأسلحة ببانوراما حرب أكتوبر.

- متحف العلمين.

- متحف بورسعيد.

- المتحف الحربي بالقلعة.