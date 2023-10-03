حفل علي الحجار بمناسبة نصر أكتوبر على مسرح السامر غدا.. مجانا للجمهور

يجري الفنان على الحجار البروفات النهائية استعدادًا للحفل الضخم الذي تنظمه الهيئة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

حفل علي الحجار دون تذاكر

تُقام احتفالية علي الحجار غدا الساعة 8.30 مساءً، وفقا لتصريح خاص لـ«الوطن» فالحفل تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة يقدم مجانا للجمهور ودون تذاكر.

يُقام الحفل على مسرح السامر بجوار مسرح البالون بالعجوزة القاهرة، بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر وتحمل عنوان «50 سنة عبور».

نقل حفل علي الحجار مباشر على قناة «الحياة»

وسيتمّ بث الحفل على الهواء مباشرة قناة «الحياة»، ويقدم الحفل الفنان كريم كوجاك، وتشارك في الحفل أوبريت بعنوان «جيش الشمس»، الكلمات والألحان محمد مصطفى، بمشاركة فرق الفنون الشعبية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، استعراضات مصطفى حجاج، ديكور محمد هاشم، ملابس سامح نبيل، إضاءة عز حلمي ومادة فيلمية ومونتاج إياد أبو عميرة، وإخراج هشام عطوة.