نقل حفل علي الحجار إلى مسرح السامر بالعجوزة

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، نقل احتفالية أكتوبر، التي يحييها الفنان علي الحجار، والمقرر إقامتها 4 أكتوبر الجاري إلى مسرح السامر بالعجوزة بدلا من الإسماعيلية بسبب حريق مديرية أمن الإسماعيلية أمس.

وأضاف بيان صادر عن هيئة قصور الثقافة: «بسبب حريق مديرية أمن الإسماعيلية تقرر نقل احتفالية أكتوبر التي تقام 4 أكتوبر 2023 في التاسعة مساء بحضور ورعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني إلى مسرح السامر بالعجوزة.

كما تشمل الاحتفالية عرض فيلم من إنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية عن العبور، إلى جانب تقديم أوبريت فني لفرقة النيل للغناء الشعبي بالاشتراك مع فرق سوهاج والعريش وأسوان والإسكندرية للفنون الشعبية.