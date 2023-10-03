وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر: رمز للفخر

هنأ اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقدّم اللواء هشام آمنة، أصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي أعادت إلى الشعب المصري أرضه وعزته وكرامته، والتي ستظل إنجازا وطنيا بطوليا ورمزا للفخر والإعزاز لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، والتي خاض فيها الجيش المصري أكبر ملحمة انتصارات حربية، وكتبوا انصع الصفحات في التاريخ، لتؤكد دائما أن رجال قواتنا المسلحة هم الدرع الواقي لمصرنا الغالية.

ودعا وزير التنمية المحلية، أن ينعم الله على مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيدة، وأن يوفقكم الله في تحقيق ما تصبو إليه من رفعة وازدهار وتقدم لمصرنا الغالية، وكل عام وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام.