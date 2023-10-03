«التعليم» تحدد الفئات المسموح لها التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023/ 2024

أعلنت المديريات التعليمية، الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، مشيرا إلى أنه يتم تسجيل استمارة التقدم للطلاب «النظاميون» لجميع الطلاب المقيدين في الصف الثالث الاعدادي بمدارس التعليم الأساسي «الرسمية والخاصة» في العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 الكترونيا على موقع الوزارة وسحبها ومراجعتها واعتمادها من المدرسة.

الفئات المسموح لها التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضحت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي، أنه يتم تحرير استمارة التقدم للطلاب الراغبين في التقدم للامتحان من الخارج «نظام منازل» من الفئات التالية:-

- من سبق دخولهم امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم ورسبوا عامين متتاليين على أن يتقدم الطالب ببيان رسوب عام 2022.

-الطلاب الراسبون في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعلم الأساسي «الإعدادية العامة» عام 2022 وما قبلها أن يتقدم الطالب بأخر بيان رسوب مع أخذ إقرار علي الطالب بعدم التقدم للسنوات التي لم يتقدم فيها الامتحان.

- الطلاب الناجحون في الصف الثاني الإعدادي العام على نظام المنازل على أن يتقدم الطالب ببيان نجاح من الصف الثاني الى الصف الثالث منازل اعدادية عامة .

- من سبق لهم دخول امتحان الشهادة الإعدادية العامة قبل عام 1985م ورسبوا على أن يتقدم الطالب بيان رسوبه مع اخذ إقرار علية بعدم التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية العامة خلال هذه الفترة.

- الطلاب الراسبون في الصف الثالث بالإعدادية الأزهرية ويرغبون في التقدم على نظام المنازل ويتقدمون لأداء الامتحان بأقرب مدرسة لمحل اقامتهم وعلى المدرسة التحقق من صحة المستندات المقدمة وقانونيتها، وكذلك الطالب الناجح بالصف الثاني الاعدادي الأزهري ويرغب في التعليم العام من الخارج منازل على أن يقدم الطالب ما يفيد عدم على قاعدة البيانات الإلكترونية بالأزهر الشريف.

- الطلاب الراسبون بالشهادة الإعدادية من خارج المحافظة وما قبلها له حق التقدم على نظام المنازل على أن تحرر الاستمارة من أقرب مدرسة المحل اقامته وعلى المدرسة التحقق من صحة المستندات وقانونيتها.