«التعليم» تعلن مصروفات المدارس التجريبية المتميزة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصروفات المدارس التجريبية 2023-2024، من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014، والتي نصت على تحصيل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات من تلاميذ المدارس الرسمية للغات، ووفقا للنظام المعمول به في مدارس المناهج العربية المناظرة، وطبقا للقرار الوزاري الذي يصدر سنويا في هذا الشأن، يحصل بالإضافة إلى ذلك مقابل الخدمات الإضافية الأخرى التي تؤدى للتلاميذ بهذه المدارس.

مصروفات رياض الأطفال 1400 جنيه.

- مصروفات المرحلة الابتدائية 1700 جنيه.

- مصروفات المرحلة الإعدادية 2000 جنيه.

- مصروفات المرحلة الثانوية 2200 جنيه.

مصروفات المدارس التجريبية المتميزة 2023-2024

وأكدت الوزارة، أنّ المدارس المتميزة المنشأة قبل صدور هذا القرار، كان يصدر لكل مدرسة قرارا خاصا على حدى، ويطبق نص المادة رقم 20 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 على المدارس الرسمية المتميزة المنشأة بعد صدوره.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم زيادة خدمات اللغات بالمدارس التجريبية المتميزة للعام الدراسي الجديد، على النحو التالي:

- مصروفات مرحلة رياض الأطفال المستويان الأول والثاني kg1, kg2 1811.59جنيه .

- مصروفات المرحلة الابتدائية بزيادة نسبة الـ5%سنويا بلغت 2227.11 جنيه.

- مصروفات الصف الأول والثاني الإعدادي بلغت 2792.40 جنيه.

- أما بالنسبة للصف الثالث الإعدادي حتي نهاية صفوف المرحلة الثانوي، وفقا لما سبق إيضاحه، فأنه يطبق بشأنها القرار الخاص الصادر بكل مدرسة على حدى، والذي صدر قبل صدور القرار الوزاري 285 لسنة 2014، وتضمن زيادة رسوم خدمات اللغات بنسبة 5% علي بند الخدمات.