«تطوير التعليم» في مجلس الوزراء يزور جامعة «كوريا تك» لمناقشة سبل التعاون

أجرى وفد من صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام للصندوق، وعضوية الدكتور محمد بدوي عميد كلية القاهرة التكنولوجية، الدكتور أميمة نبيل مسئول التعاون الدولي، والدكتور عبدالله مختار المنسق المحلي للمشروع، زيارة لجامعة «كوريا تك» للتكنولوجيا والتعليم.

وعقد الدكتور أحمد الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم المشرف على جامعة مصر التكنولوجية الدولية والوفد المصاحب، بناء على مشروع التعاون المشترك بين جامعة كوريا تك وجامعة مصر التكنولوجية الدولية بزيارة لجامعة كوريا تك، عدة لقاءات مهمة مع كل من البروفسير يونج لي مدير المشروع، البروفسير تشوي سيونج منسق المشروع، البروفسير هيوتشان خبير بالبرامج والمعدات، البروفسير لي جاي هايوب خبير برامج تكنولوجيا المعلومات، البروفسير اوه سو بونج خبير تطوير الموارد البشرية، البروفسير لي مونسو خبير ربط الجامعة مع الصناعة.

التوسع في مجالات التعاون المختلفة

وأضاف في البيان الصحفي، أن الوفد المصري التقى خلال الزيارة مع رئيس جامعة «كوريا تك»، لتأكيد التعاون مع الجامعة والتوسع في مجالات التعاون المختلفة، وتجول الوفد داخل مباني الجامعة المختلفة والورش والمعامل، وزيارة مبنى ربط الجامعة بالصناعة، ومبنى التعليم الافتراضي، واستعرض الجانب الكوري كل تفاصيل جامعة «كوريا تك».

وأوضح أن وفد صندوق تطوير التعليم تعرف خلال الزيارة على التجربة الكورية بعد الخروج من الحرب الكورية، والتحديات التي واجهت الكوريين في ظل عدم وجود أي موارد طبيعية تستطيع الدولة الاعتماد عليها، لذا وجهت الدولة اهتمامها بتأهيل الموارد البشرية وتطويرها بداية من إنشاء مراكز للتدريب وتأهيل الكوادر على مستوى الدولة للصناعات اليدوية والزراعة، ثم تطورت مراكز التدريب إلى ما يطلق عليه البوليتكنيك Polytechnic، ومن ثم البدء في الاهتمام بأهم خمس صناعات حديثة، وهي الحديد والبتروكيماويات والنسيج والسيارات والإليكترونيات، بالإضافة إلى التشييد والبناء وصولا إلى تبوأ كوريا مركزًا متقدمًا على مستوى العالم في الاقتصاديات الحديثة .

ماهو نظام البوليتكنيك؟

وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم إلى أن نظام البوليتكنيك Polytechnic في كوريا يشبه إلى حد كبير المعاهد الفنية المتوسطة بوزارة التعليم العالي، لكن مع اختلاف الإمكانيات المادية والبشرية، منوهًا بأن الوفد المصري أجرى زيارة إلى البوليتكنيك بسيول ومعامل الروبوتيكس والسيارات.

تأهيل الموارد البشرية

وأشار إلى أن وفد الصندوق عقد لقاءً أيضًا خلال الزيارة مع السفير عبد الرحمن خالد عبد الرحمن، سفير مصر بدولة كوريا الجنوبية، بحضور ممثل جامعة «كوريا تك»، لمناقشة سبل التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية في مجال تدريب وتأهيل الموارد البشرية وتصدير الفنيين المصريين لكوريا الجنوبية .