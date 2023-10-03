38 دقيقة فارقة.. تفاصيل مؤثرة في آخر أيام أحمد سامي العدل

أيام عصيبة مرت بها أسرة المنتج الراحل سامي العدل، بعدما غَيب الموت أحمد سامي العدل، بعد تدهور حالته الصحية، قبل ساعات قليلة من رحيله بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

«سلام مؤقت يا أحمد»، بهذه الكلمات المؤثرة، نشرت رشا العدل، شقيقة الشاب الراحل، مقطعًا مصورًا يحمل صورهما منذ الصغر، مؤكدة أنها لا تتحمل فراق شقيقها بعد 8 سنوات فقط من رحيل والدها المنتج سامي العدل الذي توفى عام 2015.

رسالة مؤثرة من شقيقة أحمد سامي العدل: الفراق صعب أوي

«الفراق صعب قوي»، بهذه الجملة بدأت شقيقة أحمد سامي العدل رسالتها، وهي لا تزال تحت تأثير صدمة رحيله، مضيفة: «روحت خلاص وسبتنا، روحت لبابا تونسه وزمانه فرحان بيك وطمنته علينا وقلت له كل أخبارنا».

وأكملت: «زمانكم قاعدين دلوقتي تضحكوا زي زمان، أو قاعد يقول لك أشعار وحكايات من حكاويه الجميلة اللي وحشتني زي ما أنت وهو كمان وحشتوني وهتفضلوا توحشوني لحد ما ربنا يجمعني بيكم».

واختتمت: «أنت أه مشيت وسيبتني وروحت له بس هتفضلوا جوايا ومعايا ومستحيل أنساكم، سلام مؤقت يا أحمد».

وكانت رشا العدل كشفت عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة شقيقها الراحل، مؤكدة أنها جمعته جلسة معه في مدينة دهب قبل رحيله بأيام، تذكروا خلالها والدهم الراحل، مؤكدة: «فضفضنا لبعض ووعدنا بعض بحاجات كتير».

ماذا حدث في اللحظات الأخيرة قبل وفاة أحمد سامي العدل؟

وروت شقيقة أحمد سامي العدل اللحظات الأخيرة في حياته: «رجع القاهرة علي وعد بلقاء قريب، جيه اللقاء بعد مكالمة تليفون الحقي أخوكي تعبان في المستشفى جريت عليه لقيت التعب والألم زايدين على عمره عمرين مش عارف يتنفس وكلامه بصعوبة».

وأكدت نجلة المنتج الراحل سامي العدل أن اللحظات الأخيرة كانت صادمة، حيث حاول الأطباء إنعاشه لمدة 38 دقيقة، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، ليرحل المخرج الشاب في فاجعة هزت الوسط الفني في الأيام الماضية.

وكانت إسراء العدل شقيقة أحمد سامي العدل كشفت لـ«الوطن» أن شقيقها تعرض للإصابة منذ فترة كبيرة بفيروس كورونا، ما تسبب في تجلطات في الرئة، ليعاني بعدها من مشاكل في القلب، حيث كان مقررا أن يخضع لعملية تركيب صمام بالقلب.