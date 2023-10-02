أنوشكا وسماح أنور أول الحاضرين لعزاء أحمد سامي العدل

بدأ منذ قليل، عزاء المخرج أحمد العدل، نجل الفنان والمنتج الراحل سامي العدل، المقام بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

عزاء أحمد سامي العدل

وحرصت أنوشكا وسماح أنور، أن تكونا أول حضور عزاء أحمد سامي العدل.

ورحل عن عالمنا أحمد العدل، نجل الفنان الراحل سامي العدل في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، إذ أعلنت الخبر شقيقة رشا سامي العدل، وكتبت عبر حسابها على فيس بوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل».

وطلبت الدعاء له قائلة: برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب، واجعل قبره روضة من رياض الجنة.