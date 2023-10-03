الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

الرئيس السيسي يزور قبري الرئيسين الراحلين أنور السادات وجمال عبد الناصر

ووضع الرئيس السيسي إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، كما زار قبري الرئيسين الراحلين أنور السادات وجمال عبد الناصر، وذلك وفق ما صرح به المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.