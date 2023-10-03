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الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

كتب:

محمد أبو عمرة
11:47 ص | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
الرئيس السيسي يضع اكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

الرئيس السيسي يضع اكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

الرئيس السيسي يزور قبري الرئيسين الراحلين أنور السادات وجمال عبد الناصر

ووضع الرئيس السيسي إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، كما زار قبري الرئيسين الراحلين أنور السادات وجمال عبد الناصر، وذلك وفق ما صرح به المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.