«مصر أكتوبر»: الاحتفالات الضخمة في الميادين بترشح السيسي تؤكد ثقة المصريين به

قال المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، إن ترشح الرئيس السيسي هو حدث تاريخي شهدته الدولة المصرية أمس من كافة الميادين على مستوى الجمهورية.

وأضاف «الباز»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن حزب مصر أكتوبر كان حريصًا على النزول إلى الميادين المختلفة على مستوى الجمهورية، منها ميدان الكوربة للإعراب عن تأييدهم الكامل للرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلًا: «نفتخر بالسيسي كرئيس لنا، رجل ذو قيادة، تمكن من النهوض بالبلاد مرة أخرى بعد فترة صعبة جدا مرت بها، وها نحن الأن نرى طفرة حقيقية في كافة المجالات».

وأوضح أن تلك الأعداد الهائلة من المواطنين في ميدان الكوربة والميادين الأخرى على مستوى الجمهورية، فضلا عن ملامح الفرحة الكبيرة الواضحة في كل شبر بالميدان بعد إعلان السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية، تؤكد على اقتناع المصريين بالسيسي رئيسا لمصر ورغبتهم الحقيقية في أن يكمل ما بدأه.

مصر أكتوبر يشارك في احتفالية تأييد الرئيس السيسي من الكوربة

كما أكد أن مصر أكتوبر حرص تواجد في كافة الميادين على المستوى الجمهورية، وذلك نابع من حب الوطن ورغبة الحزب في أن تزدهر البلاد.

وشارك حزب مصر اكتوبر في احتفالية تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، من ميدان الكوربة في منطقة مصر الجديدة، من خلال تنظيم مسيرة في الميدان تحمل لوحات عليها عبارات تأييد للرئيس وأعلام مصر.