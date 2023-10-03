برلمانية: المصريون يعتبرون الرئيس السيسي قائد وطني لم يخذل شعبه في أصعب الظروف

أشادت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس السيسي التي أعلن خلالها ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة إن كلمات الرئيس حملت رسائل هامة لمست قلوب المصريين.

برلمانية: السيسي لبى نداء الشعب المصري

أضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها، أن ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية 2024 جاء تلبية لنداء الشعب المصري بكافة أطيافه، وظهر ذلك خلال نزول ملايين المواطنين في كافة الميادين المصرية اليوم.. للهتاف باسم الرئيس السيسي ومطالبته بالترشح، وتوجيه التحية له على تلبيته للنداء مرة أخرى من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية للوصول إلى دولة عصرية حديثة.

وطالبت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، جموع الشعب المصري بالالتفاف حول الرئيس السيسي من أجل جني ثمار ما حققناه من إنجازات عظيمة خلال العشر سنوات الماضية.

وقالت: المصريون يعتبرون ترشح الرئيس يوم عيد، وذلك لأنهم يعتبرونه قائد وطني لم يخذل شعبه في أصعب الظروف، ويرون إخلاصه في العمل من أجل نصرة الوطن ودفع عجلة الدولة نحو الإنتاج والتنمية والبناء.