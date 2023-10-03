برلمانية: قرارات الرئيس السيسي تنحاز دائما للمواطن البسيط

قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، ورئيس لجنة العمل الجماهيري المركزية بحزب الحرية المصري، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، بمثابة انتصار لدعم وحماية المواطن البسيط والفئات الأولى بالرعاية، والتي عمل الرئيس السيسي عليها منذ اليوم الأول لولايته لإرساء دعائم الحماية الاجتماعية كركيزة رئيسية في مسيرته.

وذكرت «هلالي»، أن الحزب أعلن دعمه للرئيس استنادا إلى الإنجازات والإصلاحات التي تمّت في جميع القطاعات على مدار 9 سنوات الماضية، وما تتطلبّه المرحلة القادمة من قيادة لها نظرة ورؤية ثاقبة تتعامل مع التحديات الخارجية الراهنة وتعمل على الانحياز فيها للمصريين في المقام الأول.

التعريف بحجم إنجازات الدولة

وأوضحت «هلالي»، أن الحزب أطلق حملة «المسيرة والمسار.. من أجل دعم استكمال التنمية والاستقرار»، والتي سيتحرك من خلالها بسلسلة من الفعاليات المكثفة وفي القلب منها أمانة الإسكندرية للتعريف بحجم الإنجازات التي شهدتها الدولة، مؤكدة أنه على مدار السنوات الماضية كان البعد الإنساني والاجتماعي ضمن المعايير الأولى في خارطة إنجازات الدولة المصرية، مكلفًا بمواصلة جهود التنمية وحماية ملايين المصريين تحت مظلتها.

وأكدت، أنه لأول مرة فى تاريخ مصر يتم تخصيص 210 مليارات جنيه فى عام واحد للفئات الأكثر احتياجا، وذلك لتحجيم آثار الحرب العالمية على احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتضمنت رفع أجور العاملين بالدولة 4 مرات فى 18 شهرا وزيادة المعاشات بـ87 مليار جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة، ليصل إجمالي الدعم النقدى المخصص إلى 36 مليار جنيه سنويا.

تعزيز مسار حقوق الإنسان

وأكدت «هلالي» أن القيادة السياسية حرصت على تعزيز مسار حقوق الإنسان، انطلاقا من قناعة ذاتية راسخة بأنها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة التي تخطو إليها الدولة، فشهدت تقدما على صعيد التشريعات التي صدرت لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن الجدية قدما نحو إرساء التشاركية الديمقراطية غير المسبوقة والذي تجلى بقوة من خلال الحوار الوطني، ليساعد على زيادة القواسم والمساحات المشتركة، الذي حظي بدوره على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها بصفته صاحب الدعوة والمبادرة إلى عقده.