«مياه المنوفية» تعلن خطة غسيل الشبكات خلال الشهر الجاري

أعلن المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، خطة غسل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة، وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسل الدوري للشبكات خلال شهر أكتوبر 2023.

التنسيق بين فروع الشركة أثناء غسيل الشبكات

وأكد رئيس شركة مياه المنوفية، على التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل في نطاقه، والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير والتعامل الفوري مع أي طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

وناشدت الشركة، المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة، كما نوهت بأنه حال ظهور أي رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.

مواعيد قطع المياه في محافظة المنوفية خلال شهر أكتوبر

وأعلنت شركة المياه خريطة الانقطاع في قرى ومراكز محافظة المنوفية، من خلال جدول يشمل اسم القرية والمركز، وموعد الانقطاع وموعد عودة المياه، وجاءت المواعيد وفق الجداول التالية: