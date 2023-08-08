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التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في محافظة المنوفية.. 5 جامعات

كتب:

إبراهيم الديهي
09:02 م | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في محافظة المنوفية- تعبيرية

التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في محافظة المنوفية- تعبيرية

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، قواعد التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في محافظة المنوفية والذي شمل جميع الإدارات التعليمية في المحافظات، وجاء التوزيع على مجموعتين، وفقا للموقع الجغرافي في المراكز والمدن المختلفة على مستوي المحافظة. 

التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في محافظة المنوفية

وتضمنت قواعد التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في محافظة المنوفية، والتي تم الإعلان عنها رسمياً من قبل الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات، لتشمل جميع طلاب الثانوية العامة، والتي جاءت على مجموعتين، الأولى تضم طلاب جميع المراكز علي مستوي المحافظة ما عدا مركزي الباجور قويسنا ومقسمين إلى (أ) وهي جامعات المنوفية، مدينة السادات و(ب) جامعات طنطا، وكفر الشيخ، وبنها. 

جدول التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في محافظة المنوفية 

كما جاء جدول التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في محافظة المنوفية، للمجموعة الثانية والتي تضم مركزي قويسنا والباجور، وتشمل (أ) جامعة المنوفية وجامعة بنها، و(ب) جامعة الزقازيق وجامعة طنطا وجامعة مدينة السادات. 

كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس القادم الموافق 10 أغسطس. 

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