انفجار أكسفورد.. صاعقة رعدية تتسبب في حريق مصنع وانقطاع الكهرباء عن 3 مدن

كرة نارية ضخمة في سماء بريطانية، ليل الإثنين والثلاثاء، مصحوبة بدوي انفجار أكسفورد، الذي وقع نتيجة صاعقة رعدية في مصنع لإعادة التدوير مخلفات الطعام وشبكة تحويل النفيات الخضراء إلى سماد، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان».

انفجار أكسفورد

وأفاد شهود عيان أنَّهم سمعوا دويًا عاليًا ورأوا «كرة نارية» تضيء السماء، بسبب انفجار أكسفورد وتحضر خدمات الطوارئ مكان الحادث، لكن ممثلًا عن مصنع إعادة التدوير «سيفيرن ترينت جرين باور»، إنهم لم يصب أحد في الحادث.

وتُظهر مقاطع فيديو وصور تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي هرمًا من ألسنة اللهب في الأفق، داخل شكل أصفر وبرتقالي يشبه الفطر، وأكد المصنع أن الغاز الحيوي من حاوية قد اشتعل في منشأة كاسينجتون، بالقرب من مطار أكسفورد، في حوالي الساعة 7:20 مساءً.

عاصفة رعدية وبرق

ويعالج المرفق أكثر من 50 ألف طن من النفايات الصلبة والسائلة كل عام، وقالت آنا كافي، التي تعيش في سومرتون، على بعد حوالي 15 ميلاً شمال أكسفورد، لشبكة سكاي نيوز: «لقد شهدنا أكثر عاصفة رعدية وبرق لا تصدق على الإطلاق... جاء من العدم وكانت الضوضاء لا تصدق».

وقالت إن الكهرباء انقطعت عنها معظم المساء ولم تعد إلا للتو، وذكر شاهد آخر لصحيفة «أكسفورد ميل» إنهم رأوا «سماء نابضة غريبة من نوافذنا».

وبحسب شبكة «بي بي سي»، تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي في ويتني وبورفورد وتشيبينج نورتون وميلتون أندر ويتشوود.

برق برتقالي

وأفاد شهود آخرون أنهم رأوا «برق برتقالي» وسمعوا ما بدا وكأنه حادث سيارة خارج منزلهم، وكتب أحد الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي: «كانت السماء متوهجة لمدة دقيقتين ثم اختفت للتو».

وقال بيان صادر عن شرطة وادي التايمز: «ضباطنا موجودون حاليا في موقع حريق في مصنع نفايات بالقرب من يارنتون، أوكسفوردشاير».

ويعتقد أنَّ البرق أصاب حاويات غاز في الموقع خلال سوء الأحوال الجوية مساء اليوم مما تسبب في حريق كبير، وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا أصفر اللون من العواصف الرعدية في أكسفورد مساء الاثنين.