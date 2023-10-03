تفاصيل ظهور كرة لهب ضخمة في سماء أكسفورد بعد انفجار هائل

هرعت خدمات الطوارئ البريطانية، إلى مكان انفجار هز مدينة أكسفورد، الواقعة وسط جنوب إنجلترا، مطلقا كرة لهب ضخمة في السماء، فيما لم تعلن السلطات عن وقوع ضحايا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

Explosion near Oxford, United Kingdom. pic.twitter.com/FSZGcBLjhg — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) October 2, 2023

وقال موقع جي بي نيوز، إن سكان محليون، أبلغوا عن سماع دوي انفجار كبير قبل تحول السماء إلى اللون الأحمر، ونقلت عن شاهد، أن انفجار صاخب أضاء السماء التي من المفترض أن تكون مظلمة.

بدوره، أشارت وسائل إعلام، إلى أن الانفجار وقع شمال غرب مدينة أكسفورد، فيما كشفت الشرطة البريطانية، تفاصيل الانفجار، وقالت إن الحريق ناجم عن برق ضرب حاويات الغاز بالمنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

تحذير من عواصف رعدية في أكسفورد

وفي وقت سابق، حذر مكتب الأرصاد الجوية، باللون الأصفر من العواصف الرعدية في أكسفورد.

وأشارت الشرطة البريطانية، في بيان، إلى تواجد عاصرها حاليًا في مكان الحريق في مصنع للنفايات بالقرب من يارنتون، أوكسفوردشاير، كما لفتت إلى عدم تأكيد حدوث إصابات حتى الآن.

وأضافت الشرطة البريطانية، أن خدمات الطوارئ تعمل في موقع الحادث وتتعامل مع الحريق.