بريطانيا تسعى لتوفير تدريب عسكري داخل أوكرانيا

قال وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، إنَّ الحكومة البريطانية تريد نشر مدربين عسكريين في أوكرانيا، بالإضافة إلى تدريب القوات المسلحة الأوكرانية في بريطانيا أو دول غربية أخرى، كما هو الحال في الوقت الحالي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن وكالة «رويترز».

وحتى الآن، تجنبت بريطانيا وحلفاؤها التواجد العسكري الرسمي في أوكرانيا للحد من مخاطر الصراع المباشر مع روسيا.

وقدمت بريطانيا دورات تدريبية عسكرية مدتها 5 أسابيع لنحو 20 ألف أوكراني خلال العام الماضي، وتعتزم تدريب عدد مماثل في المستقبل.

تدريب عسكري داخل بريطانيا

وقال «شابس» إنَّ هناك مجالًا لتقديم تدريب عسكري داخل أوكرانيا بعد مناقشة مع قادة الجيش البريطاني.

ونُقل عنه قوله: «كنت أتحدث اليوم عن تقريب التدريب في نهاية المطاف وداخل أوكرانيا أيضًا».

وأضاف: «خاصة في غرب البلاد، أعتقد أن الفرصة الآن هي جلب المزيد من الأشياء إلى البلاد».

وأشار شابس إلى أنه يأمل في أن تمضي شركات الدفاع البريطانية مثل «بي إيه إي سيستمز» قدمًا في خططها لإنشاء مصانع أسلحة في أوكرانيا.

مركز عسكري كبير

وذكر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه يريد تحويل قطاع الدفاع في بلاده إلى «مركز عسكري كبير» من خلال الشراكة مع مصنعي الأسلحة الغربيين لزيادة إمدادات الأسلحة لهجوم كييف المضاد على روسيا.

وعين رئيس الوزراء، ريشي سوناك، شابس وزيرًا للدفاع في الأول من سبتمبر بعد استقالة سلفه، بن والاس.