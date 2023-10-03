محافظ قنا يوجه بوضع خطة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

بحث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مع الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة، عدداً من الملفات الهامة التي تخص القطاع الطبي بالمحافظة، خلال استقباله بمكتبه اليوم.

بحث مؤشرات تنظيم الأسرة

وناقش «الداودي» خلال الاجتماع، مؤشرات تنظيم الأسرة، في ظل اختيار محافظة قنا ضمن مشروع «أسرة»، الذى سيتم تنفيذه بمراكز قوص ونقادة والوقف، طبقا للمؤشرات، كما ناقش عرض إنجازات برنامج تنظيم الأسرة بعد الولادة والإجهاض، وما تم إضافته من عيادات متنقلة للإدارات، لتلبية الاحتياجات، فضلا عن خطة تغطية مفتشي الصحة بالوحدات الصحية داخل دائرة المحافظة.

تحسين الخدمات الطبية

كما بحث أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع الطبي، مشددا على ضرورة وضع خطة لتحسين الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين ورفع الأداء الطبي، وإعداد حصر لكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية والتجهيزات التي تحتاجها المستشفيات على مستوى المحافظة لبحث إمكانية توفيرها في القريب العاجل، ضماناً لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن.

وأكد محافظ قنا أن تلبية الاحتياجات الرئيسية للمواطن تعد من أهم أولويات العمل، مشيراً إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطن وتقديم الخدمة بشكل جيد.