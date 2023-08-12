وظائف شاغرة في «صحة قنا».. اعرف التخصصات

أعلنت مديرية الصحة والسكان في محافظة قنا، عن حاجتها لفرق مساعدة بالرعاية الأساسية، على أن يشغل تلك الوظائف الخالية، هم العاملون في القطاع الطبي وتحديد 3 فئات لشغلها.

وظائف صحة قنا

وأعربت مديرية الصحة في قنا خلال بيان صحفي، عن حاجة الرعاية الأساسية بالمديرية لفريق مساعد من العاملين في القطاع الطبي، لـ4 عاملين بالقطاع الطبي سواء صيدلي، بشري، وأسنان.

فرق الرعاية الأساسية

وأوضحت المديرية أنه على الراغبين للعمل في تلك الوظائف ضمن فريق الرعاية الأساسية سرعة التقدم إلى إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة والسكان في مدينة قنا.

وأكد الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة قنا في تصريحاته لـ«الوطن»، أن شغل هذه الوظائف يكون من العاملين في القطاع الصحي في الفئات المحددة، وسوف يكون بنظام الانتداب للعمل بقطاع الرعاية الأساسية في مديرية الصحة والسكان.