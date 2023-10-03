مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقدم 5 ورش متنوعة في دورته الثامنة

يطلق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال دورته الثامنة برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي عددا من الورش المتنوعة في عناصر المسرح، ويقدمها مدربين عالميين من مختلف دول العالم ينقلون خبراتهم للشباب.

تفاصيل الورش في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

يقدم الدكتور ديني دينيس من الدنمارك ورشة بعنوان «طريقة Gps في الأداء الجسدي للممثل»، ضمن فاعليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، وهذه الورشة تقدم منهج جديد تطويرا لمنهج البيوميكانيك عند ماير هولد.

كما يقدم الفنان التونسي معز الاقديري ورشة «تشكل الاحساس في الجسد»، وتقدم الفنانة والمخرجة التونسية زوهاد ضيفلاوي«ماستر كلاس» بعنوان لغة الجسد في المسرح النسوي العربي، ويقدم السينوغراف الكوري جين يونج يون «ماستر كلاس» في تصميم الإضاءة المسرحية.

يذكر أن المهرجان أعلن ورشة الفنان والمدرب العالمي سكوت تروست بعنوان «مبادئ طريقة مايزنر في فن الأداء التمثيلى»، التي تقدم للسنة الثانية علي التوالي ولكن لأول مرة ورشة طويلة سيكون نتاجها عرض قصير في حفل الختام، بناء على رغبة الكثير من الشباب المحبين لدراسة تكنيك جديد في فن التمثيل.

كما يجرى إجراء مقابلة «أون لاين» للراغبين في الإشتراك من خارج مصر، وعمل مقابلة حية للفنانين داخل مصر، وبناء على المقابلات يختار عدد محدد للمشاركة في الورش.