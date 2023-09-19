مهرجان شرم الشيخ للمسرح يمنح الفنان ياسر صادق «درع سميحة أيوب التقديري»

أعلن مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، منح درع سميحة أيوب التقديري، للفنان والمخرج ياسر صادق، في الدورة الثامنة من المهرجان التي تُقام هذا العام.

وأوضحت الدكتورة إنجي البستاوي مدير عام المهرجان، أنّ المهرجان قرر هذا العام أن يكون درع سميحة أيوب لواحد من المخلصين للمسرح وهو الفنان ياسر صادق، كما حدث العام الماضي مع الفنان القدير حسن العدل.

وأضافت البستاوي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بكشف تفاصيل الدورة الثامنة من المهرجان، أنّ إدارة المهرجان قررت تثبيت الجائزة كل عام لواحد من المخلصين الذين أثروا في المهنة دون أي مقابل.

وأعربت سميرة محسن خلال كلماتها عن فخرها بكونها شخصية المهرجان هذا العام، وهو تقدير لها في حياتها وبعد رحيلها من أجل أولادها، وقدّمت شكر خاص للمخرج مازن الغرباوي والدكتورة إنجي البستاوي، عن اختيارها لتحمل اسم الدورة الجديدة.