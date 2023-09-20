5 معلومات عن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

بدأ مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة مازن الغرباوي، التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالمهرجان المقرر انطلاق فعالياته في شهر نوفمبر المقبل، وتحديد العروض المسرحية المشاركة بعد استقبال طلبات المشاركة بالمهرجان من شهر يونيو الماضي، كما تشارك إيطاليا في الدورة الجديدة المرتقبة، وهو ما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في الساعات الماضية.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الدورة الـ8

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وذلك من خلال السطور التالية:

- تتولى الفنانة سميحة أيوب الرئاسة الشرفية للدورة المرتقبة في نوفمبر المقبل.

- تقام الدورة الجديدة في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر 2023.

الدورة الجديدة تحمل اسم سميرة محسن

- تحمل الدورة الثامنة المرتقبة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي اسم الفنانة سميرة محسن، نظرًا لدورها البارز في الحركة المسرحية.

منح ياسر صادق درع سميحة أيوب

- يمنح المهرجان الفنان ياسر صادق، درع سميحة أيوب التقديري، تقديرًا لمشواره في عالم المسرح.

- اختيار 152 عرضًا مسرحيًا للقوائم القصيرة لثلاث مسابقات.