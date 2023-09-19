العروض المصرية المشاركة في مهرجان شرم الشيخ للمسرح

كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي عن تفاصيل العروض المسرحية المصرية المقرر مشاركتها في الدورة الثامنة من المهرجان الذي سيقام في شهر نوفمبر المقبل.

عروض مهرجان شرم الشيخ

يشارك عرض أوليفر لفريق كلية الصيدلة جامعة المنصورة دراما تورج وإخراج حازم أحمد في مسابقة العروض الكبرى، وعرض «حيث لايراني أحد» إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية تأليف وإخراج محمود صلاح في مسابقة محور الشارع، والعرض الثالث بعنوان «حجر صحي» من إنتاج فرقة تلاقي بأكاديمية الشارقة، وتأليف وإخراج رامي حازم في مسابقة المونودراما.

وستقام تلك الدورة باسم الفنانة سميرة محسن لدورها الكبير في المسرح المصري والعربي عبر تاريخها الفني الحافل والمشرف، ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 25 - 30 نوفمبر 2023 يترأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.