هل يهدد بواتينج مقعد محمد عبدالمنعم في بايرن ميونخ؟

أثار طلب محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالرحيل عن صفوف الفريق، في فترة الانتقالات المقبلة، موجة من التساؤلات وجدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي وضعه في مفترق طرق وأمام خيارين لا ثالث لهما، أولهما استغلال فرصة أزمة بايرن ميونخ الدفاعية التي ضربت البافاري، منذ بداية الموسم، أو البقاء بين صفوف الأهلي «عملاق أفريقيا».

بواتينج يلعب دور منقذ الدفاع في بايرن ميونخ

أحد أفضل المدافعين، هكذا حجز محمد عبدالمنعم، صاحب الـ24 عامًا، لنفسه مقعدا بالعالم في أقل من موسمين، وبات هدفًا لعمالقة القارة العجوز والسمراء إلى جانب اهتمام أندية آسيا، بعدما انتقل إلى الأهلي قادمًا من فيوتشر، في صفقة هي الأهم للمارد الأحمر في السنوات الماضية.

«عبدالمنعم» محط أنظار النادي الألماني

ولأن القلعة الحمراء تعد منجمًا للمواهب، بات محمد عبدالمنعم محطًا لاهتمام عدد من الأندية حول العالم، وعلى رأسها بايرن ميونخ الألماني، الذي يعاني من كبوة على مستوى قلب الدفاع، على مدار السنوات الماضية، لم يجد لها حلًا حتى تلك اللحظة، إذ عرف بقوته الهجومية وتواضع دفاعاته، وذلك رغم اقترابه من حسم صفقة جيروم بواتينج، مدافع الفريق سابقًا لمدة 10 سنوات، كحل مؤقت.

«عبدالمنعم على رادار توماس توخيل».. هكذا فجر تامر بدوي محلل قنوات أون تايم سبورتس سابقًا، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما كشف عن اهتمام توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ، بالحصول على خدمات محمد عبدالمنعم، بعدما عرض عليه المدافع من قبل كشافي النادي البافاري، على خلفية الأزمة التي يعاني منها.

بايرن ميونخ في الوقت الحالي يعاني من كارثة دفاعية، ليس فقط جودة المدافعين المتواضعة، لكن بسبب الإصابات التي ضربت العملاق البافاري على مستوى الدفاع، منذ بداية الموسم الجاري، ما قد يعزز من فرص وصول عبدالمنعم إلى قلعة أليانز أرينا، إذا كان وصول بواتينج غير كاف.

«3 إصابات دفاعية في أسبوع».. تفاصيل المعاناة التي يواجهها بايرن ميونخ في الوقت الحالي، لخصها المدير الرياضي للبافاري كريستوف فرويند، عندما أكد أن الفريق يحتاح إلى تعويض الغيابات في انتقالات يناير المقبلة.

لم يقف بايرن ميونخ في وضع المتفرج على أزماته الدفاعية، بل قرر التحرك بالدخول في مفاوضات مع جيروم بواتينج مدافع الفريق السابق، من أجل العودة، بعد انتهاء عقده رفقة ليون الفرنسي، وعدم التزامه بأي اتفاقات مع نادي آخر.

بواتينج يتواجد في تدريبات بايرن ميونخ بالفعل كضيف على الفريق البافاري، حتى حسم المفاوضات والتوصل إلى اتفاق يقضي بانتقاله إلى «أليانز أرينا» بشكل رسمي، بحسب الصحفي الشهير فابريزيو رومانو التابع لشبكة «سكاي سبورتس».