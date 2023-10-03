الآلاف يتوافدون على الشهر العقاري بكفر الشيخ لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات

شهدت قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مسيرات كبيرة من المواطنين والفلاحين والعمال، الذين خرجوا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك عقب إعلانه أمس خوضه غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة في ديسمبر المقبل، وسط هتافات «هنكمل المشوار معاك يا ريس.. وأرواحنا فداك».

توافد المواطنين على مقار الشهر العقاري بكفر الشيخ

وتوافد عدد كبير من المواطنين والفلاحين وكبار السن إلى مقار الشهر العقاري في كافة ربوع محافظة كفر الشيخ، لتحرير أكبر قدر من توكيلات الدعم للرئيس السيسي، رافعين شعار واحد وعلم واحد «صوتنا ليك يا ريسنا».

مشروعات عملاقة في كفر الشيخ

وقال المحامي محمد الأجرود، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة كفر الشيخ، إنه عقب إعلان الرئيس ترشحه خلال خطابه أمس، مس قلوب المصريين وأبناء كفر الشيخ، لأنه أولى المحافظة اهتماما كبيرا وأنشأ عدة مشروعات ضخمة، وجعل مصر واحة خضراء بزيادة الرقعة الزراعية، بالإضافة لبناء الطرق والكباري والمواني، كما اهتم بالتعليم والصحة وقطاعات أخرى متعددة، لذا يردد المواطنون «نعم ندعمك، ونحبك من قلوبنا ياريس».