«المستقلين الجدد» يرحب باستجابة الرئيس السيسي للترشح في الانتخابات المقبلة

رحب حزب المستقلين الجدد، ترحيبه بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، وتلبية نداء الشعب لاستكمال ما بدأه والمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة.

خطاب الرئيس تضمن قواعد جديدة للدولة

وذكر الحزب في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تعهدات الرئيس في خطابه عند إعلان ترشحه، بمثابة قواعد جديدة للدولة المصرية تنعم بالتعددية والانفتاح السياسي داخليا وخارجيا مع الحفاظ على الثوابت الوطنية.

ورأى الحزب أن ترحيب الرئيس السيسي بوجود مرشحين آخرين يدل عن نهج وإيمان الرئيس بالتعددية السياسية وإعلان عن التأكيد عن السير قدما نحو تعددية سياسية حقيقية في ظل سيادة الدستور والقانون.

وأشاد حزب المستقلين الجدد، بجموع الشعب الذين أعربوا عن سعادتهم بتلبية رغبتهم في استجابة الرئيس للترشح حيث انه نتاج إيمان كامل بما تم من جهد وعطاء دون تزييف، مؤكدًا أنه في حاله انعقاد كامل لتنفيذ قرار الهيئة العليا للحزب بدعم ترشيح الرئيس من الآن حتى إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.