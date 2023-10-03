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«مصر الحديثة»: ندعم الرئيس السيسي لمواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية

كتب:

سهيلة هاني
12:24 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
حزب مصر الحديثة

حزب مصر الحديثة

أعرب حزب مصر الحديثة، عن اعتزازه وخالص تقديره وامتنانه لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستجابة لمطالب ملايين المصريين، بالإعلان عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد الحزب - في بيان اليوم، دعمه الكامل للرئيس لمواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية التي شهدتها مصر في السنوات الماضية، والتي أسهمت في تعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا.

وذكر الحزب أنّه انطلاقا من مسؤوليته الوطنية، وبالنظر لانتشاره الجغرافي في جميع أنحاء الجمهورية، يتعهد بالمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، وتحفيز الناخبين على المشاركة بكثافة، ليكونوا شركاء في صنع مستقبل مصر الزاهر، وتقديم صورة مشرقة لمصر أمام العالم.

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