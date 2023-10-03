«الغرف التجارية»: ترشح الرئيس السيسي للانتخابات يضمن حصاد ثمار النهضة

وجّهت مجالس إدارات الغرف التجارية المصرية بمحافظات مصر واتحادها العام، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستجابته لمناشدة أبناء مصر بقبول الترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك نيابه عن أكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، و18 مليون من شركائهم من العاملين لديهم.

وجاء في البيان، أنّ ترشح الرئيس السيسي، ضمانا للاستقرار السياسي والأمني، وللمضي قدما في الثورة التشريعية والإجرائية وتعجيل الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، لتبدأ مصر تحت قيادته حصاد ثمار النهضة التي شهدتها على مستوى البنية التحتية، كي نخلق سويا فرص عمل كريمة لأبناء مصر الغالية في وطنهم؛ ولتحقيق الرخاء الذى يصبو إليه جميع المصريون ويستحقه أبناء الوطن.