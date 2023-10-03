طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة

شهد طقس الإسكندرية اليوم سقوط أمطار للمرة الأولى خلال خريف هذا العام، تزامنا مع رفع حالة الطوارئ من قبل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وانخفاض درجات الحرارة بمعدل 4 درجات عن أمس الأول، ودرجتين عن أمس.

طقس الإسكندرية اليوم

وارتبط طقس الإسكندرية اليوم بدرجات الحرارة في الإسكندرية، حيث سجلت العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

وشهد طقس الإسكندرية اليوم، سقوط أمطار خفيفة، منذ قليل، على عدة مناطق كبرى في وسط الإسكندرية، وهي المرة الأولى لسقوط الأمطار خلال خريف هذا العام، طبقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، من وجود توقعات لسقوط أمطار بنسبة 30%.

رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، رفع درجات الاستعداد والطوارئ، حيث تم نشر السيارات والبدلات اعتبارا من الساعة 7 صباح اليوم، وتستمر أعمال التطهير للمطابق والشنايش وتفريغ بيارات محطات الرفع، بالإضافة لوقف الإجازات وبدل الراحات.

وقال «نافع» إن غرفة الطوارئ تعمل طوال اليوم، ويتم استقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن 175.