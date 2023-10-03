الحكومة تنفي تداول أسماك نافقة بسبب «زبد البحر»: المعروض في الأسواق آمن

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن ظهور أسماك نافقة في الأسواق، بسبب ظاهرة زبد البحر في بورسعيد، موضحا أنّه تواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

وأوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ الأسماك المعروضة للبيع في الأسواق سليمة وآمنة تماما، وأنّ زبد البحر لم يؤثر على جودة الأسماك المتداولة في السوق، مشددة على استمرار شنّ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق وأماكن عرض وبيع الأسماك.

وأكدت الهيئة، أنّ جميع الأسماك المعروضة سواء المجمّدة أو المبرّدة أو الطازجة، تخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، ويتم سحب عينات عشوائية ومنها وإخضاعها للتحاليل في المعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ضبط أي مخالفات.

وناشدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، المواطنين، عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، كما ناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).