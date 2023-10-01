«سلامة الغذاء»: سحب 25 عينة تغذية مدرسية في 6 محافظات لتحليلها

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 34، وذلك عن الفترة من 23 – 29 سبتمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة.

وأشار التقرير، إلى أن الإدارة العامة للرقابة على المصانع، نفذت 84 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر، وتم تسجيل 10 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 23 زيارة، وسجلت 1 محطة تعبئة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 3 منشآت لاشتراطات الهيئة، وأصدرت الإدارة 417 إذن تصدير لحاصلات زراعية، فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3600 رسالة بزيادة قدرها 250 رسالة عن الأسبوع الماضي، وبلغت الرسائل المصدرة 175000 طن بزيادة 15000 طن، تنوعت ما بين 530 صنف من خضر وفواكه طازجة وعسل أسود ومنتجات غذائية متنوعة.

البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة

وتصدرت البطاطا الحلوة هذا الأسبوع قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 8000 طن، تلتها البطاطس بـ7000 طن، ثم الفاصولياء بإجمالي 6000 طن، فيما تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 11000 طن، ثم المانجو بـ9000 طن، ثم الفراولة بـ6000 طن، ومثلت الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية، ثم السعودية وإسبانيا من إجمالي 135 دولة مستوردة.

وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، نفذت 5 زيارات رقابية على مراكب وسفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.

76 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 76 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) في محافظات الشرقية، الغربية، الدقهلية، الإسماعيلية، دمياط، القليوبية، كفر الشيخ، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، قنا وأسون.كما أجرت 4 زيارات تفتيش معلنة لمضارب الأرز في محافظات كفر الشيخ، الشرقية والغربية، وتم تسجيل 8 مواقع لتخزين القمح في محافظات المنوفية، الشرقية والمنيا، بالإضافة إلى تسجيل 2 مضرب أرز في محافظة الدقهلية.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 66 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1542 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وجرى تسجيل 380 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 285 معاينة لمحال عامة. كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة الأقصر بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 11 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص بالإضافة إلى 27 مأمورية رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات الجيزة، القليوبية، بني سويف، القاهرة، المنوفية، دمياط، أسيوط، الأقصر، سوهاج، الفيوم، الشرقية، المنيا، قنا، الاسماعيلية، الوادي الجديد، البحيرة والدقهلية، كما تم معاينة 3 مواقع جديدة (تحت الإنشاء) لمخازن تغذية مدرسية بمحافظة المنوفية.

سحب 25 عينة من وجبات التغذية المدرسية

وتم سحب 25 عينة من وجبات التغذية المدرسية للعام الدراسي 2023 – 2024 من محافظات أسيوط، الشرقية، الفيوم، القاهرة، سوهاج والقليوبية. كما شاركت الهيئة في الاجتماع الذي عقد بمقر شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية بحضور ممثلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمتعهدين (أصحاب المخازن) المسئولين عن تخزين وتوزيع الوجبات المدرسية، للتنسيق ومناقشة الاستعدادات للعام الدراسي 2023 – 2024، وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بـ10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة، الفيوم، الدقهلية والشرقية.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ89 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، السويس وجنوب سيناء، ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 22 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، القليوبية والدقهلية، وسجلت 2 وحدة طعام لدى الهيئة خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر الجاري.