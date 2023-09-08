رئيس «سلامة الغذاء»: ندرس وضع علامة على المنتجات المعتمدة من الهيئة

قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن فكرة توسيم أو وضع علامة على المنتجات الخاضعة للرقابة من قبل الهيئة، فكرة يتم دراستها، وندرس أيضا كيفية التعامل مع هذه الفكرة في الهيئات المناظرة وتوائهما.

توعية المستهلك بمفاهيم سلامة الغذاء

وأضاف رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، خلال لقاء تلفزيوني على قناة «الحياة» عبر برنامج «بصراحة»، الذي تقدمة الإعلامية رانيا هاشم، «بدأنا منذ فترة كجزء من دور الهيئة بتوعية المستهلك بمفاهيم سلامة الغذاء وتوعية المصنع بمتطلبات هيئة سلامة الغذاء، فهناك أكثر من 2 مليون محل عام، و20 ألف مصنع، وبدأنا وضع وسائل للتواصل مع المستهلك وبالمستقبل القريب سيكون لدينا مجموعة من النشرات التوعوية لتأهيل المستهلك لثقافة سلامة الغذاء».

وتابع بأن الاستجابه ستكون سريعة لعدم وجود رفاهية الوقت، بسبب وجود فساد بمنتج من الممكن أن يكون له تأثير مرضي، وأخذ الإجراء الاحترازي من البداية، وهي المنشأة والمورد الأولى من المواد الخام، وتعتبر تلك أول نقطة في المتابعة.