«الزراعة» تدرب وفدا من هيئة سلامة الغذاء على سحب وتحليل عينات الأغذية

أوفدت هيئة سلامة الغذاء مجموعة من مفتشيها المعنيين بالرقابة وسحب العينات، لزيارة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لوزارة الزراعة، للوقوف على إجراءات وخطوات استقبال العينات المختلفة، وعينات الأسماك بشكل خاص، وطرق التعامل معها حتى ظهور النتيجة، وذلك في إطار التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة الذي تقوم به الهيئة لمفتشيها، من خلال تدريبهم بشكل عملي على إجراءات سحب وتحليل العينات.

تحليل عينات واردة من هيئة سلامة الغذاء

وقالت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، إن الوفد تفقد أقسام المعمل المختلفة، وتم استعراض ما يقوم به المعمل من تحليل للعينات الواردة من هيئة سلامة الغذاء والجهات الأخرى والعملاء، مع استعراض دور كل قسم بالمعمل في الكشف عن الملوثات التي يقوم بقياسها وعدد الاختبارات المعتمدة بكل قسم لخدمة الصادرات المصرية والواردات والأسواق المحلية، وتحقيق متطلبات هيئة سلامة الغذاء لإحكام الرقابة على هذه الأسواق.

وأوضحت «عبداللاه»، أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات هو أول معمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء في مصر، والحاصل على شهادة الاعتماد الدولية طبقاً لنظام الأيزو «17025» من هيئة الاعتماد الفنلندية «FINAS»، و«إيجاك»، وكذا هيئة الاعتماد الأمريكية «A2LA» لنفس المواصفة لتوكيد جودة المعمل في كل خدماته، مشيرة إلى أن كل ذلك يجعل المعمل هو أحد أهم المعامل المعتمدة في مصر والشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وأوضحت، أن المعمل يضم أحدث الأجهزة التي تستخدم في أفضل المعامل العالمية، كما يضم فريق عمل متكامل به أفضل الخبرات المتميزة والمدربة بكفاءة عالية.

وأشارت «عبداللاه»، إلى أن أهم ما يتميز به المعمل دوره المهم على المستوى القومي للحفاظ على سلامة المستهلكين في مصر، من خلال مشاركته في منظومة الرقابة على الصادرات وقيامه بدوره الفعال عن طريق تحليل بعض الواردات إلى مصر من المحاصيل الزراعية والأغذية ذات أصل نباتي وحيواني، وعدم التصريح بدخول المخالف للمواصفات المصرية الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي والحجر البيطري.

لتوسع في استخدام التقنيات المتطورة

وأشارت «عبداللاه»، إلي دور المعمل في التوسع في التقنيات المتطورة، للمشاركة في منظومة الرقابة على الصادرات المصرية، مما يزيد من الثقة في المنتجات الزراعية المصرية، مشيرة إلى أن هذه المهام تأتي في إطار قيام وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية بمتابعة وإزالة المعوقات التي تواجه الصادرات الزراعية المصرية.

وشددت مدير معمل متبقيات المبيدات على أهمية مواكبة المستجدات الخاصة بسلامة المنتجات الزراعية المعدة للإنتاج المحلي والمعدة للتصدير وخلوها من متبقيات المبيدات وبالتالي صحة المستهلك المصري.