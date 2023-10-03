10 ثوانٍ تنهي الجدل بشأن خلاف إمام عاشور مع الشناوي.. ما القصة؟ (صور)

على الرغم من أنه لم يمر سوى أقل من شهرين على إتمام الأهلي تعاقده مع إمام عاشور، لاعب الزمالك، وميتلاند الدنماركي السابقين، إلا أن الشائعات والأزمات حاصرت اللاعب منذ اللحظة الأولى التي ارتدى خلالها القميص الأحمر.

لقطة تنهي الجدل بشأن أزمة إمام عاشور مع الشناوي

صفقة إمام عاشور التي أحدثت ضجة كبرى في الوسط الكروي، كان متوقعا أن تُحدث جدلا على مدار أول مواسمه داخل القلعة الحمراء، ولكن الأزمة الأبرز كانت الشائعة التي انتشرت بشأن دخوله في مشاجرة مع محمد الشناوي حارس وقائد الفريق.

بعد أول مباراة لإمام عاشور مع الأهلي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري، على لقب السوبر الأفريقي في افتتاح موسم نادي القرن الأفريقي، والتي خسرها الفريق بهدفٍ نظيف، انتشرت شائعة عن مشاجرة وقعت بين اللاعب المنضم حديثا لصفوف الفريق والقائد محمد الشناوي.

ظهور الشناوي وإمام عاشور في وصلة هزار تنهي الجدل بشأن مشاجرتهما

سرعان ما خرج الأهلي لينفي القصة، بحسب مصدر داخل القلعة الحمراء، أكد أن كل ما يتم تداوله ليس له أساس من الصحة، إلا أن لقطة أخرى لم تتخطى الـ10 ثوانٍ كان لها رد حاسم في هذا الشأن، فما القصة؟.

ظهر إمام عاشور في أول إعلان له بقميص الأهلي لإحدى شركات المشروبات الغازية، رفقة مجموعة من نجوم القلعة الحمراء، على رأسهم محمد الشناوي وعلي معلول ومحمود عبد المنعم كهربا، فضلا عن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد.

اللقطة أوضحت مداعبة بين عاشور والشناوي في كواليس الإعلان التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ودخولهما في وصلة هزار، لتنهي الجدل الدائر بشأن نشوب مشاجرة بين الثنائي في أعقاب خسارة السوبر الأفريقي.

إمام عاشور سيكون على موعد مع مهمة جديدة في قيادة خط وسط المارد الأحمر، المقرر أن يواجه إنبي غدا الأربعاء، في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر على ستاد القاهرة الدولي.