من هي زوجة إمام عاشور نجم الأهلي؟.. شقيقها أجبر على الرحيل عن الزمالك

«وش السعد».. لقب تُوّجت به ياسمين حافظ، زوجة إمام عاشور، نجم الأهلي، الذي يعيش أفضل أوقاته داخل الملعب وخارجه، منذ دخوله عش الزوجية في مارس الماضي، ولم تمر أشهر كثيرة قبل إعلان الأهلي، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا 11 مرة، حصوله على خدماته قادمًا من ميتلاند الدنماركي.

معلومات عن زوجة إمام عاشور لاعب الأهلي

ملامح ياسمين حافظ الجميلة وضعتها تحت الأضواء، بعد ظهورها الأخير، أثناء احتفال إمام عاشور بعيد ميلادها، ورغم ابتعادها عن الملاعب، فإنّها تربطها علاقة وثيقة بكرة القدم، في ظل احتراف شقيقها ياسين حافظ، صاحب الـ17 عامًا بين صفوف الزمالك بقطاع الناشئين فريق 2005.

ياسمين حافظ درست بالأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري، تعشق السفر والتنقل من بلد إلى آخر، ما ظهر جليًا في زيارتها لعدد من البلاد المختلفة في السنوات الماضية، وفقًا للتعريف الذي تضعه على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

شقيق ياسمين حافظ، زوجة إمام عاشور هو من ناشئي الزمالك، رحل عن الفريق بشكل مجاني، في أغسطس الماضي بقرار شخصي من اللاعب، الذي واجه بعض المضايقات بسبب ارتباطه العائلي بإمام عاشور، الذي انضم إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك وفقًا لتصريحاته لـ«الوطن» بعد الرحيل.

لم تظهر زوجة إمام عاشور بشكل كبير في العديد من المناسبات، سوى التي ينشرها لاعب وسط الأهلي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن تعد المشاجرة التي دارت مؤخرًا بين اللاعب وعدد من الشباب في مدينة الشيخ زايد، أبرز ما ظهرت خلاله زوجة اللاعب، وذلك بعدما دخل في مناوشات محدودة مع عدد قليل من الأشخاص، لظنه أن زوجته تعرضت للمضايقات من قبلهم.