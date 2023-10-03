وزير الصحة: تطوير القطاع الصحي جزء من «حكاية وطن».. فيديو

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ما تم من إنجازات في قطاع الرعاية الصحية، بمصر منذ عام 2014 حتى عام 2023.

«الصحة»: استمرار العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات

قال وزير الصحة والسكان إن ما تم من مشروعات وتطوير للقطاع الصحي في مصر، جزء من حكاية وطن، وكتب بجهد وإخلاص كافة العاملين، وفي ضوء الإمكانيات المتاحة، مؤكدا أن وزارة الصحة والسكان، ستعمل على استمرار تحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطن كركن أساسي للتنمية والوصول إلى رؤية مصر 2030.

«عبدالغفار»: 100 مليون صحة نجحت بشكل كبير للغاية

وأوضح «عبدالغفار» أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية 100 مليون صحة، نجحت بشكل كبير للغاية.

واستعرض «تليفزيون الوطن»، تصريحات وزير الصحة والسكان، خلال مؤتمر حكاية وطن، والتي تضمنت إشادة مجلة فوربس الأمريكية بنجاح مصر في القضاء على فيروس سي من خلال حملة 100 مليون صحة، ولفت الوزير في تصريحاته إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة من المنتظر استقبال رئيس الجمهورية لمدير منظمة الصحة العالمية، لتسليمه شهادة بأن مصر خالية من فيروس سي.