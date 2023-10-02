كم عدد ساعات النوم التي يحتاجها الطفل أيام الدراسة؟.. «الصحة» توضح

نصحت وزارة الصحة والسكان الأمهات بأهمية توفير عدد ساعات النوم الكافية للأطفال خلال فترة الدراسة؛ حتى يحصل جسم الطفل على الحيوية والنشاط خلال اليوم الدراسي.

وقالت الصحة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، «خلال فترة الدراسة.. طفلك بيكون بحاجة لعدد ساعات نوم كافية حتى يكون جسمه نشيط وحيوي».

عدد الساعات الكافية من النوم للأطفال حسب فئتهم العمرية

تختلف الكمية الكافية من النوم للطفل وفقًا لفئته العمرية، وهي كالتالي:

- من عمر سنة إلى 3 سنوات، يبدأ الطفل في الاستغناء عن غفوته تدريجيًا، ويحتاج إلى عدد ساعات نوم تبدأ من 12 إلى 14 ساعة يوميًا.

- من عمر 3 إلى 6 سنوات، ينام الأطفال عادة من 11 إلى 13 ساعة تقريبًا، مما يعني أنهم بحاجة إلى النوم بين الساعة الـ7 والـ9 مساءً، ويستيقظون حوالي الساعة 6 صباحًا، ولا يزال بعضهم يحتاج إلى قيلولة، بينما في سن 5 سنوات تقل الحاجة إلى القيلولة بشكل تدريجي.

- من عمر 6 إلى 12 سنة، يحتاج الطفل في هذه الفترة من 9 إلى 11 ساعة تقريبًا باليوم.

- من عمر 13 إلى 19 سنة، تقل ساعات النوم إلى 9 أو 10 ساعات يوميًا.

- من عمر 20 فأكثر وهم البالغون وكبار السن، يحتاجون من النوم في حدود 7 إلى 8 ساعات تقريبًا باليوم.