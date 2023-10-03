وزير الإسكان: ننفذ 24 مدينة جديدة لاستيعاب 32 مليون نسمة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الدولة كانت تواجه العديد من التحديات قبل فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكان في مقدمة هذه التحديات ضيق الحيز المكاني للمعمور والسكن العشوائي بالأراضي الزراعية، والفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، والتكدس العمراني والزيادة السكاني وتدني مستوى جودة الحياة، والاختناقـات المروريـة، وضعـف خدمات مياه الشـرب تأتي.

وأضاف الوزير خلال تصريحات صحفية، أن المستهدف للتغلب على الزيادة السكانية، زيادة المعمور المصري إلى 14 % من مساحة جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال المخطط الإستراتيجي القومى للتنمية العمرانية «مصر 2052».

الجزار: نعمل على تخطيط 14 مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية

وقال «الجزار»: بدأنا في إنشاء مراكز عمرانية جديدة تتمثل في مدن «الجيل الرابع»، لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية، والعمل على رفع كفاءة المدن القديمة، مع تطوير ورفع كفاءة البنية العمرانية، ووضع ضوابط للتحكم في النمو العمراني غير المخطط، وجاري الآن تنفيذ 24 مدينة جديدة، لاستيعاب نحو 32 مليون نسمة، موزعة على 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 بمدن القنال وسيناء، و4 مدن بالوجه البحري، بالإضافة إلى 14 مدينة جديدة أخرى جاري تخطيطها.

الجزار: ننفق على المدن الجديدة سنويا حوالي 144 مليار جنيها

وأوضح «الجزار» أن إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (خلال الفترة من 2014 : 2023، بلغ نحو 1.3 تريليون جنيها، منها 975 مليار جنيها لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75 % من الاستثمارات، و325 مليار جنيها لتطوير ورفع كفاءة المدن القديمة، بنسبة 25 % من هذه الاستثمارات، حتى يعرف المصريين حجم الإنجازات بهذا القطاع فقط.

وأكد أن إجمالي الإنفاق على المدن الجديدة منذ عام 1978 وحتى عام 2023، بلغ تريليونا و364 مليار جنيها، بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيها، و1.3 تريليون جنيها خلال 9 سنوات، تمثل فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيها.