مي عبدالحميد تكشف مواعيد الطرح التكميلي لمشروعات الإسكان الاجتماعي

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق نجح حتى الآن في بناء 649 ألف وحدة سكنية من خلال المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، بـ 27 محافظة، وجاري تنفيذ 211 ألف وحدة سكنية.

وأضافت مي عبدالحميد، أن عدد المستفيدين من الوحدات التي تم طرحها حتى الآن بلغ نحو 535 ألف مستفيد من منخفضي ومتوسطي الدخل، فيما بلغ إجمالي الدعم النقدي الممنوح من الصندوق للمستفيدين حتى الآن نحو 8.7 مليار جنيه، بمتوسط قيمة دعم 16 ألف جنيه لكل مستفيد، بالتعاون مع 31 جهة تمويل من بنوك، وشركات تمويل عقاري، ليصل إجمالي قيمة التمويل الممنوح للعملاء إلى 62 مليار جنيها.

توسيع قاعدة الاقتصاد الأخضر

وشددت مي عبدالحميد، أنه بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، جاءت أبرز توصيات قمة المناخ الأخيرة التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، بضرورة توسيع قاعدة الاقتصاد الأخضر من خلال فتح الباب، أمام المزيد من الاستثمارات الخضراء الداعمة للتحول نحو الأخضر، لمواجهة التغيرات المناخية المستقبلية، ولذلك تم الحرص على تبني شعار «لا نشيد مباني ولكن نبني المستقبل».

وأضافت، أصبح المستقبل متجهاً نحو الأخضر، نظراً للتغيرات المناخية، وقطاع التشييد والبناء يعد من القطاعات المستهلكة للطاقة، فأصبح توجهنا نحو التحول للأخضر أمرا حتميا، وحددنا أهدافنا وأولوياتنا منذ عام 2020 في تبني أنماط البناء الأخضر، من خلال إطلاق مبادرة العمارة الخضراء، بالتعاون مع البنك الدولي والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والبداية كانت بإنشاء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي في 4 مدن مصرية، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذها قيل نهاية العام القادم.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تساهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50 %، وتقلل من استهلاك المياه بنسب تصل إلى 40%، وتقليل النفايات الصلبة إلى 70%.

آخر مستجدات الطرح الجديد بمشروع الإسكان الاجتماعي

وحول آخر مستجدات الطرح الجديد بـ مشروع الإسكان الاجتماعي، قالت مي عبدالحميد: تعد أولوية، وأتمنى أن يتم الإعلان عن الطرح التكميلي قبل نهاية العام الجاري.