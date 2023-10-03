تشييع جثمان سعد الدين إبراهيم في مسقط رأسه بالدقهلية (صور)

شيع أهالي قرية بدين التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، جثمان الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي، ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إلى مثواه الأخير ودفنه في مقابر القرية بناء على وصيته.

جنازة الدكتور سعد الدين إبراهيم

وقال علي عبد الحافظ، أحد أهالي قرية بدين بالمنصورة، لـ«الوطن»، إنه تم تشييع جثمان الدكتور سعد الدين إبراهيم إلى مثواه الأخير، وسط حزن كبير بين أهالي القرية، لأنه كان محبوبا جدا بين الأهالي، بسبب كرمه الكبير، حيث لم يبخل على القرية في أي شيء، خاصة أنه أوصى بدفنه في مسقط رأسه بالقرية.

وصول جثمان سعد الدين إبراهيم لمسقط رأسه

وكان جثمان سعد الدين إبراهيم وصل من إيطاليا صباح اليوم الثلاثاء، عقب وفاته الجمعة الماضية، عن عمر ناهز 84 عاما.