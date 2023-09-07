أماكن معرض أهلا مدارس 2023 في محافظة الدقهلية.. تخفيضات تصل لـ35%

أعلنت مديرية التموين بالدقهلية عن أماكن معرض أهلا مدارس 2023 في محافظة الدقهلية، حيث تم افتتاح المقر الرئيسي في شارع الجيش بمدينة المنصورة أمام حي شرق المدينة بتخفيضات تصل من 10% وحتى 35%، وبيع كل المستلزمات المدرسية من أدوات وزي مدرسي لجميع المراحل الدراسية.

أماكن معرض أهلا مدارس 2023 في محافظة الدقهلية

وقال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن» أماكن معرض أهلا مدارس 2023 ستكون كما يلي :

في نطاق محافظة الدقهلية في كافة مدن وقرى المحافظة

وتم افتتاح المقر الرئيسي في مدينة المنصورة أمام حي شرق

افتتاح معرض في مدينة منية النصر

الجمالية بالقرب من المسجد الكبير بالمدينة

بلقاس في حديقة النهضة أمام شارع المدارس

مركز المنصورة بقرية الخيارية التابعة للوحدة المحلية البرامون

منية النصر بجوار مجلس المدينة

وفي عدد من القرى التابعة:

لمركز المنصورة

وفي مدينة الجمالية

ومدينة بلقاس

وباقي المدن سيتم افتتاحها في غضون يومين بعد الانتهاء من كافة التجهيزات في المعرض وتوفير كافة السلع والمستلزمات المدرسية بها.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الهدف من إقامة معارض أهلا 2023 مدارس هو محاربة الغلاء وتخفيف العب عن كاهل المواطن المصري وبيع المستلزمات المدرسية كلها بأعلى جودة وبأقل الأسعار مثل مثيلاتها في الأسواق وتم التعاقد مع كبرى المكتبات والمصانع المتخصصة في عمل الكراسات والأقلام وغيرها ويتوفر في المعرض الأحذية المدرسية والشنط والحقائب الدراسية وهناك عروض وخصومات تصل من 10% وحتى 20 %-25% وحتى 35% وتم التنسيق مع محافظة الدقهلية والغرفة التجارية بالمحافظة.

رعب: توفير كل مستلزمات المدارس بأسعار أقل بكثير من الأسواق

وأضاف المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، إن إقامة مثل هذه المعارض يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة وذلك في ضوء المسؤولية المجتمعية للغرف التجارية لرفع العبء عن كاهل المواطنين وذلك عن طريق توفير كافة مستلزمات المدارس بأسعار أقل بكثير من الأسواق بالتنسيق مع كبرى المصانع والشركات والمعرض يشمل جميع الأدوات المكتبية والأحذية والحقائب المدرسية والمواد الغذائية والمستلزمات الدراسية بأنواعها بخصومات تصل حتى 40% للأسر الأولى بالرعاية ونحن نعمل جميعا لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير كافة الخدمات.