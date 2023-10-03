لاعبة مركز شباب سليم الحي بالسويس تحصد المركز الأول جمهوريا في المصارعة

حصدت آية أحمد عبد المبدئ، لاعبة مركز شباب سليم الحي بمحافظة السويس، المركز الأول في بطولة الجمهورية للمصارعة، وحصلت على الميدالية الذهبية، بعد منافسة شديدة مع لاعبي مراكز الجمهورية.

آية أحمد تحصد المركز الأول في بطولة الجمهورية

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، فوز اللاعبة آية أحمد عبد المبدئ، لاعبة مركز شباب سليم الحي التابع لإدارة الأربعين، بالمركز الأول في بطولة الجمهورية التي أقيمت على ملاعب الصالة المغطاة بمحافظة المنوفية، وحصلت على الميدالية الذهبية.

مديرية الشباب والرياضة تهنئ بطلة الجمهورية

وهنأ عادل الشيمي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالسويس، للاعبة آية أحمد عبد المبدئ، لاعبة مركز شباب سليم الحي، لحصولها على المركز الأول في بطولة الجمهورية للمصارعة، مؤكدا شكره لإدارة المركز والمدربين لرعايتهم الأبطال من أبناء المركز، لافتا أن لاعبي مراكز الشباب بالسويس يحققون التفوق في عدد من البطولات نتيجة لرعاية إدارات المراكز ودعم مديرية الشباب والرياضة لمشاريع الأبطال.