ماذا يحصل العامل حال العمل في عطلة «6 أكتوبر»؟

أعلنت وزارة العمل، أنّ يوم الخميس المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3675 لسنة 2023، والمتضمن أن يكون الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل بالقطاع الخاص بمثلي الأجر في إجازة 6 أكتوبر إذا اقتضت الظروف، وفقا لما كشفه حسن شحاتة وزير العمل، في بيان له، موضحا حق العامل في تلك الحالة وفقا لما نص عليه القانون.

تغشيل العامل في إجازة 6 أكتوبر

وفي حال تشغيل العامل في إجازة 6 أكتوبر لظروف العمل، فإن العامل يحصل على أجره كامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم الذي تم تشغيله به، وذلك وفق ما نص عليه القانون 12 لسنة 2003.

ويعتبر الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، بدلا من الجمعة الموافق 6 أكتوبر، بتقديمه عن موعده يوم، وذلك فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن في المناسبات المختلفة.